Снимут отпечатки и сфотографируют: Правила пересечения молдо-румынской границы с 12 октября изменятся

Пограничная полиция Молдовы уведомляет, что с 12 октября меняется процедура пересечения границы республики с Евросоюзом (то есть с Румынией) в связи с введением Брюсселем системы EES — прохождение которой обязательно для всех обладателей паспортов государств, не состоящих в ЕС и независимо от наличия или отсутствия либерализованного визового режима.
На пропускных пунктах с указанной даты начнут осуществлять сканирование проездных документов; сбор биометрических данных: изображение лица и отпечатки пальцев; создание индивидуального электронного файла в системе EES.
От дактилоскопии освобождаются дети до 12 лет и лица, для которых снятие отпечатков пальцев физически невозможно.
Пограничники просят «проявлять терпение и сотрудничество с пограничными органами стран-членов ЕС в процессе пересечения границы».