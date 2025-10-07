Ключевые вопросы развития Таганрога обсудил Юрий Слюсарь с Валентиной Матвиенко

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой доложил о ходе выполнения комплексного плана развития Таганрога. На 1 октября 2025 года из 223 пунктов «дорожной карты» с общим бюджетом свыше 42 миллиардов рублей уже выполнено 143 пункта.
В числе ключевых достижений разработка мастер-плана и дизайн-кода города, реализация проекта «Чистое небо» в исторической части, монтаж плавучего причала и рекультивация мусорного полигона площадью 27 гектаров. Также завершено благоустройство парка имени 300-летия Таганрога и Северной площади.
Особое внимание было уделено реконструкции Таганрогской БСМП стоимостью 22 млрд рублей, где уже ведутся подготовительные работы, и развитию Пушкинской набережной с берегоукреплением на протяжении двух км и благоустройством 5,5 га территории.
Отдельной проблемой остается водоснабжение города, где износ сетей превышает 86%. Для решения вопроса требуется около 4 млрд рублей на ремонт 128 км коммуникаций и реконструкцию очистных сооружений.
