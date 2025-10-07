Ключевые вопросы развития Таганрога обсудил Юрий Слюсарь с Валентиной Матвиенко

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой доложил о ходе выполнения комплексного плана развития Таганрога. На 1 октября 2025 года из 223 пунктов «дорожной карты» с общим бюджетом свыше 42 миллиардов рублей уже выполнено 143 пункта.