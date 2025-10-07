Ричмонд
Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в южной столице

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Ростове-на-Дону начали работу мобильные пункты вакцинации против гриппа, расположенные в торговых центрах и на рынках города.

Для вакцинации необходимо предъявить паспорт. При этом, место жительства не имеет значения при обращении в мобильные пункты. Несовершеннолетние могут получить прививку от гриппа непосредственно в своих учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что к концу сентября 2025 года в Ростовской области от гриппа было привито 126 тысяч детей. Всего в регионе вакцинацию прошли более полумиллиона человек, что соответствует прошлогодним показателям по иммунизации населения.