Роспотребнадзор обнаружил фекальные бактерии в воде Казани

Специалисты Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения в системе водоснабжения на Сибирском тракте Казани. В пробах питьевой воды, взятых в августе из одного из офисных зданий, обнаружены колиморфные бактерии, свидетельствующие о фекальном загрязнении.