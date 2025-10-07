Роспотребнадзор обнаружил фекальные бактерии в воде Казани

Специалисты Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения в системе водоснабжения на Сибирском тракте Казани. В пробах питьевой воды, взятых в августе из одного из офисных зданий, обнаружены колиморфные бактерии, свидетельствующие о фекальном загрязнении.
Надзорное ведомство направило официальное предостережение «Водоканалу» с требованием немедленно устранить нарушения и обеспечить соответствие качества воды установленным нормативам. Однако представители водоснабжающей организации оспаривают результаты проверки.
«Наша лаборатория не зафиксировала никаких превышений нормативов, — заявили в “Водоканале”. — Проблема могла возникнуть из-за неправильного забора проб». Ведомства продолжают выяснять обстоятельства происшествия, от которого зависит здоровье тысяч горожан.
