В Самарской области заболеваемость коронавирусом снизилась на 20%

Среднеобластной показатель превышен на шести административных территориях. Больше всего заболевших наблюдается в Безенчукском и Камышлинском районах, а также Тольятти. А заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 12,7% в Самарской области. За неделю заболели 12243 человек.