В Самарской области заболеваемость коронавирусом снизилась на 20%

В Самарской области улучшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. По данным на 6 октября, число выявленных случаев коронавируса снизилось. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Самарской области.
«По итогам 40 недели в регионе показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 28,1. Это на 20,3% ниже, чем на прошлой неделе», — рассказали в пресс-службе.
Среднеобластной показатель превышен на шести административных территориях. Больше всего заболевших наблюдается в Безенчукском и Камышлинском районах, а также Тольятти. А заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 12,7% в Самарской области. За неделю заболели 12243 человек.
По результатам лабораторного мониторинга, помимо COVID-19 в регионе циркулируют парагрипп, аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы. Ранее «КП-Самара» рассказала, когда лучше всего прививаться и как не заболеть в эпидсезон.