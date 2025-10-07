В башкирской деревне Куртутель открыли новый медпункт

Учреждение работает в соответствии с современными требованиями и стандартами. Его оснастили всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В ФАПе есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для врачей, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Первичную медико-санитарную помощь будут получать более 180 жителей деревни Куртутель. Их здоровье будет проверять фельдшер Гульнара Халиуллина, которая работает в медицине 32 года.