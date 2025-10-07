В башкирской деревне Куртутель открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Куртутель Шаранского района Республики Башкортостан. Это стало возможным при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Учреждение работает в соответствии с современными требованиями и стандартами. Его оснастили всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В ФАПе есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для врачей, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Первичную медико-санитарную помощь будут получать более 180 жителей деревни Куртутель. Их здоровье будет проверять фельдшер Гульнара Халиуллина, которая работает в медицине 32 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.