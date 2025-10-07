В Екатеринбурге на досмотре в метро нужно включать телефоны и технику

Екатеринбургский метрополитен усиливает меры безопасности. Теперь на досмотре нужно будет включать телефоны, ноутбуки и другую технику. Этого требует новый закон, сообщили в telegram-канале, близком к мэрии. Речь идет о приказе Министерства транспорта РФ от 4 февраля 2025 года.
— Такие девайсы часто используются террористами в качестве взрывного устройства или «чехла» для запрещенных к перевозке веществ, — уточняют в «Екатеринбург. Главное».
В приказе сказано, что досмотр техники проводится посредством ее включения и проверки работоспособности.
Для ускорения прохождения досмотра сотрудники метрополитена просят заранее доставать устройства из сумок и карманов. Данные внутри телефонов проверяться не будут, необходимо просто показать, что он работает.