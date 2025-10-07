В Екатеринбурге на досмотре в метро нужно включать телефоны и технику

Екатеринбургский метрополитен усиливает меры безопасности. Теперь на досмотре нужно будет включать телефоны, ноутбуки и другую технику. Этого требует новый закон, сообщили в telegram-канале, близком к мэрии. Речь идет о приказе Министерства транспорта РФ от 4 февраля 2025 года.