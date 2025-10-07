Более 90 ярмарок вакансий пройдет в Нижегородской области в октябре

В ярмарках могут принять участие безработные, ищущие работу граждане, участники СВО и их близкие, люди с ограниченными возможностями здоровья и все, кто хочет сменить профессию или повысить квалификацию. На мероприятиях свои вакансии представят компании агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, промышленные предприятия, социальные учреждения и другие организации Нижегородской области.