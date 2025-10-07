Более 90 ярмарок вакансий пройдет в Нижегородской области в октябре

Нижегородский кадровый центр «Работа России» проведет более 90 ярмарок вакансий в октябре. Мероприятия состоятся в филиалах службы занятости по всему региону в ходе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства области.
В ярмарках могут принять участие безработные, ищущие работу граждане, участники СВО и их близкие, люди с ограниченными возможностями здоровья и все, кто хочет сменить профессию или повысить квалификацию. На мероприятиях свои вакансии представят компании агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, промышленные предприятия, социальные учреждения и другие организации Нижегородской области.
«Мы создаем все условия для быстрого и комфортного трудоустройства жителей региона. Наша цель — чтобы каждый участник нашел подходящую работу и смог в ближайшее время выйти на новый профессиональный уровень», — рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.
В рамках ярмарок специалисты службы занятости представят актуальные предложения о трудоустройстве, помогут оформить резюме, ознакомят с государственными мерами поддержки и обучат работе с порталом «Работа России». Также будут представлены возможности бесплатного обучения по национальному проекту «Кадры». Участники ярмарок смогут лично пообщаться с работодателями и уточнить детали трудоустройства.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.