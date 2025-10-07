Нобелевку по физике дали за открытия в области квантово-механического туннелирования

«Моя мать была старшей из восьми детей. Она не училась в колледже. Ее отец умер, когда ей было четырнадцать, поэтому ей пришлось пойти работать, чтобы содержать семью. В итоге она стала бухгалтером в местной компании. А мой отец был плотником. Он принимал активное участие в строительстве аэродромов в Восточной Англии во второй половине войны и после нее. Он также отвечал за ряд известных американских аэродромов. Это было очень интересно, потому что во время школьных каникул он иногда брал меня с собой за город, чтобы показать эти американские аэродромы. Я был первым человеком в моей семье, который поступил в колледж», — вспоминал Кларк в 2016 году во время интервью на конференции по прикладной сверхпроводимости.