В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде для беременных женщин

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о предоставлении беременным женщинам права на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.
Инициативой предлагается внести изменения в статью 20 федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (Льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам).
«Предлагается предоставить беременным женщинам право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе уточняется, что в отдельных регионах России предусмотрены льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для ряда уязвимых категорий граждан, однако ни в одном из регионов право на бесплатный проезд для беременных женщин не установлено, это создает социальную несправедливость, поскольку беременные женщины, являясь уязвимой категорией граждан, не получают достаточной поддержки в плане транспортной доступности.
«Согласно распоряжению правительства РФ № 4356-р “Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023−2030 годы”, одним из ключевых направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти по решению задач в области улучшения положения женщин является обеспечение медико-социальной поддержки беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказание помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора, включая социальное сопровождение, предоставление социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых, социально-бытовых и иных социальных услуг», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
В документе отмечается, что бесплатный проезд будет предоставляться на основании документа медицинской организации, на учете которой стоит беременная женщина, что позволит избежать возможных злоупотреблений.
«Предлагается обязать субъекты РФ ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных, что позволит снизить финансовую нагрузку на многодетные и малообеспеченные семьи, а также будет способствовать созданию комфортных условий для роста рождаемости, охраны материнства и детства и укреплению института семьи», — говорится в пояснительной записке.