В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде для беременных женщин

В документе уточняется, что в отдельных регионах России предусмотрены льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для ряда уязвимых категорий граждан, однако ни в одном из регионов право на бесплатный проезд для беременных женщин не установлено, это создает социальную несправедливость, поскольку беременные женщины, являясь уязвимой категорией граждан, не получают достаточной поддержки в плане транспортной доступности.