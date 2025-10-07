Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Башкирии намерен сделать порядок продажи вейпов более жестким

Депутаты Башкирии хотят ужесточить правила продажи вейпов.

Источник: Комсомольская правда

В парламенте Башкирии прошло обсуждение мер по ужесточению регулирования продажи электронных сигарет и вейпов. Об этом рассказала пресс-служба законодательного органа.

Как заявил председатель республиканского Государственного Собрания Константин Толкачев, медики серьезно обеспокоены распространением вейпов, которые пропагандируются как безопасная альтернатива сигаретам, но наносят значительный вред здоровью. Он отметил, что в 32 странах мира такая продукция полностью запрещена.

По словам спикера, на федеральном уровне прорабатываются различные варианты регулирования, включая полный запрет на продажу вейпов на территории всей страны и введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией по аналогии с алкоголем.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.