Парламент Башкирии намерен сделать порядок продажи вейпов более жестким

В парламенте Башкирии прошло обсуждение мер по ужесточению регулирования продажи электронных сигарет и вейпов. Об этом рассказала пресс-служба законодательного органа.
Как заявил председатель республиканского Государственного Собрания Константин Толкачев, медики серьезно обеспокоены распространением вейпов, которые пропагандируются как безопасная альтернатива сигаретам, но наносят значительный вред здоровью. Он отметил, что в 32 странах мира такая продукция полностью запрещена.
По словам спикера, на федеральном уровне прорабатываются различные варианты регулирования, включая полный запрет на продажу вейпов на территории всей страны и введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией по аналогии с алкоголем.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.