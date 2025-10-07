В Самаре пройдет забег «Чистый спорт»

Массовый забег «Чистый спорт» состоится в Самаре в первый день XIII международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Проведение таких мероприятий способствует популяризации активного образа жизни, что отвечает целям государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном профильном министерстве.
Забег запланирован на 5 ноября. Участники стартуют ровно в 9:00 с главной площади Самары, которая носит имя Валериана Куйбышева. Бегуны преодолеют дистанцию в 5 км по историческому центру города, минуя Самарский академический театр оперы и балета, площадь Революции, Художественный музей и другие городские достопримечательности.
В забеге могут участвовать жители и гости Самарской области в возрасте от 14 лет и старше. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте RussiaRunning.ru.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.