В Удмуртии зарубежные журналисты совершили путешествие на ретропоезде

«Въездной туризм — одно из направлений, над которым мы сейчас работаем. В 2025 году республика представила свой турпотенциал на крупной туристической выставке в Китае и на форуме в Беларуси. Ценно, что сейчас в ходе пресс-тура гости из разных стран смогли на собственном опыте оценить уровень туристических услуг в Удмуртии, наше гостеприимство, уникальность маршрутов. Это еще один шаг к налаживанию туристического экспорта в регион», — отметила министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.