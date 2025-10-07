В Удмуртии зарубежные журналисты совершили путешествие на ретропоезде

Путешествие на ретропоезде «Чайковский экспресс» по маршруту Ижевск — Воткинск совершили 12 журналистов из разных стран мира (КНР, Вьетнама, Белоруссии, Бразилии, Пакистана, Казахстана и Венгрии). Повышение информированности об уникальных туристических предложениях региона соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в профильном министерстве Удмуртской Республики.
Поездка состоялась в рамках организованного Министерством иностранных дел РФ пресс-тура зарубежных СМИ в Удмуртию. Гости из стран Азии, Европы и Латинской Америки совершили путешествие на старинном поезде на угольной тяге, побывали на экскурсии в музее-усадьбе П. И. Чайковского в Воткинске, выучили основные движения полонеза, мазурки и вальса и станцевали на званом балу. По возвращении в свои страны журналисты расскажут соотечественникам об этом маршруте, мотивируя их приехать в Удмуртию.
«Въездной туризм — одно из направлений, над которым мы сейчас работаем. В 2025 году республика представила свой турпотенциал на крупной туристической выставке в Китае и на форуме в Беларуси. Ценно, что сейчас в ходе пресс-тура гости из разных стран смогли на собственном опыте оценить уровень туристических услуг в Удмуртии, наше гостеприимство, уникальность маршрутов. Это еще один шаг к налаживанию туристического экспорта в регион», — отметила министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.