В МАХ появился сервис для подписания документов через «Госключ»

Чат-бот для подписания документов через «Госключ» появился в мессенджере МАХ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сервис для подписания документов через приложение «Госключ» стал доступен на платформе MAX в виде чат-бота.

Подпишитесь на канал РИА Новости>>>

«Договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы можно подписать самостоятельно — с помощью чат-бота “Госключ” в МAX. Для этого необходимо обновить мессенджер до последней версии, иметь подтвержденную учетную запись на “Госуслугах” и сертификат электронной подписи», — говорится в пресс-релизе.

Для подписания документов необходимо:

найти чат-бот «Госключ» по названию в поиске платформы;подтвердить свой профиль с помощью «Госуслуг»; загрузить документы для подписания; выбрать тип электронной подписи; подтвердить подписание.

«Если приложение “Госключ” у пользователя отсутствует — MAX направит в магазин приложений для его установки. При первом запуске “Госключа” будет предложено получить необходимые сертификаты электронной подписи. После подтверждения подписанные документы в формате мобильной электронной подписи будут ждать пользователя в чат-боте», — уточняется в публикации.

Платформа MAX.

В марте VK запустил бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.

В сервисе уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.

Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.