В МАХ появился сервис для подписания документов через «Госключ»

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сервис для подписания документов через приложение «Госключ» стал доступен на платформе MAX в виде чат-бота.
«Договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы можно подписать самостоятельно — с помощью чат-бота “Госключ” в МAX. Для этого необходимо обновить мессенджер до последней версии, иметь подтвержденную учетную запись на “Госуслугах” и сертификат электронной подписи», — говорится в пресс-релизе.
Для подписания документов необходимо:
найти чат-бот «Госключ» по названию в поиске платформы;подтвердить свой профиль с помощью «Госуслуг»; загрузить документы для подписания; выбрать тип электронной подписи; подтвердить подписание.
«Если приложение “Госключ” у пользователя отсутствует — MAX направит в магазин приложений для его установки. При первом запуске “Госключа” будет предложено получить необходимые сертификаты электронной подписи. После подтверждения подписанные документы в формате мобильной электронной подписи будут ждать пользователя в чат-боте», — уточняется в публикации.
Платформа MAX.
В марте VK запустил бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
В сервисе уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.
Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.