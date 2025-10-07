В МАХ появился сервис для подписания документов через «Госключ»

«Договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы можно подписать самостоятельно — с помощью чат-бота “Госключ” в МAX. Для этого необходимо обновить мессенджер до последней версии, иметь подтвержденную учетную запись на “Госуслугах” и сертификат электронной подписи», — говорится в пресс-релизе.