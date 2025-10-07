Стало известно, сколько в Крыму проживает долгожителей старше 100 лет

На сентябрь 2025 года в Крыму проживает 125 долгожителей старше 100 лет. Об этом «Крымской газете» сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РК.
Самой возрастной крымчанке — жительнице Первомайского района — в октябре исполнится 107 лет.
Долгожители региона получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей — такую поддержку оказывают гражданам России, достигшим 100 лет и более, проживающим и зарегистрированным на территории республики. На июнь этого года выплату получили 78 человек.
Напомним, ялтинской долгожительнице Галине Громовой исполнился 101 год. Она — Ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла. Уроженка Полтавской области провела детство в Краснодарском крае.
