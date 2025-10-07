В акции «Я выбираю здоровье» в Кирове поучаствовали более 800 человек

Более 800 человек приняли участие в акции «Я выбираю здоровье» в Кирове. Мероприятие, которое организовали в честь Всемирного дня сердца, прошло в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Сотрудники Кировского клинико-диагностического центра развернули «точку здоровья» в Доме ветеранов, а специалисты Кировской городской больницы № 2 — на механическом заводе «Ново-Вятка». Кроме того, в торговых центрах «Глобус» и «Старый мост» прошли мастер-классы по лечебной физкультуре.
Все желающие узнали также индекс массы тела, уровень артериального давления и сахара в крови. Специалисты кировских больниц № 5, 7, 9, а также больницы скорой помощи проконсультировали их по результатам обследования, дали индивидуальные рекомендации и ответили на вопросы. Кировчане и гости города получили консультации специалистов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики по формированию здорового образа жизни.
«Сердце — это один из самых важных органов человека. Нарушение его работы может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким, как ишемическая болезнь сердца, гипертония, аритмия. Поэтому всем без исключения важно регулярно проходить профилактические медицинские осмотры или диспансеризацию и вести здоровый образ жизни», — подчеркнула врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный детский специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области Лариса Садырина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.