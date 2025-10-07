В Смоленске открыли центр поддержки цифровой маркировки для бизнеса

Это второй подобный центр в Центральном федеральном округе. В нем предприниматели могут бесплатно получить услуги по регистрации в системе «Честный знак», заполнению карточек товаров, заказу и печати кодов, а также консультации по интеграции с электронным документооборотом и кассовым оборудованием.