В Смоленске открыли центр поддержки цифровой маркировки для бизнеса

Центр поддержки цифровой маркировки для малого и среднего предпринимательства открыли в Смоленске. Его создали на площадке центра «Мой бизнес», который работает в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Это второй подобный центр в Центральном федеральном округе. В нем предприниматели могут бесплатно получить услуги по регистрации в системе «Честный знак», заполнению карточек товаров, заказу и печати кодов, а также консультации по интеграции с электронным документооборотом и кассовым оборудованием.
Отметим, что сегодня Смоленская область демонстрирует позитивную динамику в развитии предпринимательства. В регионе работают около 40 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Открытие центра поддержки позволит им легче адаптироваться к меняющимся требованиям и использовать маркировку как инструмент повышения эффективности работы.
«В нашем регионе действуют и другие меры поддержки предпринимателей. Работают программы “Первый старт”, “Агростартап”, сохраняются льготные налоговые ставки, “налоговые каникулы”. Предоставляем льготные микрозаймы и поручительства через Фонд поддержки предпринимательства. На базе центра “Мой бизнес” проводим консультации, семинары, мастер-классы, тренинги», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.