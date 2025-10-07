Новые рекорды в экспорте установил Ставропольский край

Помимо напитков с начала года вырос в 2,5 раза экспорт молочной продукции из Ставрополья, его объем составил 117 тыс. долларов. Речь идет о таких товарах, как сыр, творог, сливочное масло и мороженое. Экспорт шерсти также демонстрирует рост, объем поставок увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 660 тонн.