Новые рекорды в экспорте установил Ставропольский край

Ставропольский край в 2025 году установил новые рекорды в экспортной деятельности, особенно на рынке Китая. Эта работа ведется в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном правительстве.
Китай продолжает оставаться одним из ведущих торговых партнеров края. На его долю приходится 16% от общего объема агропромышленного экспорта Ставрополья. Например, за первые восемь месяцев регион увеличил поставки напитков в КНР на 100 тыс. долларов, что в восемь раз превышает показатели 2024 года.
Помимо напитков с начала года вырос в 2,5 раза экспорт молочной продукции из Ставрополья, его объем составил 117 тыс. долларов. Речь идет о таких товарах, как сыр, творог, сливочное масло и мороженое. Экспорт шерсти также демонстрирует рост, объем поставок увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 660 тонн.
Также отметим, что Ставрополье подняло показатели экспорта мяса птицы на 25%, отправив 33,7 тыс. тонн продукции за рубеж. Например, Саудовская Аравия занимает лидирующую позицию среди импортеров мяса птицы, на ее долю приходится 61% всех поставок.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.