В Прикамье после проверки прокуратуры пересчитали компенсации за «коммуналку»

Сотрудники надзорного ведомства установили, что при определении компенсации за превышение платы за ЖКУ над установленным предельным индексом были допущены ошибки. В частности, использовались неправильные нормативы потребления, а также не учитывалось снижение тарифа на отопление, произведённое поставщиком услуг.