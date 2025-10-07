В Прикамье после проверки прокуратуры пересчитали компенсации за «коммуналку»

Прокуратура Пермского края выявила нарушения в расчетах компенсаций за коммунальные услуги. Проверка проводилась в региональной Инспекции государственного жилищного надзора.
Сотрудники надзорного ведомства установили, что при определении компенсации за превышение платы за ЖКУ над установленным предельным индексом были допущены ошибки. В частности, использовались неправильные нормативы потребления, а также не учитывалось снижение тарифа на отопление, произведённое поставщиком услуг.
После вмешательства прокуратуры жилищная инспекция провела перерасчет. В результате 52 жителя региона получили скорректированные выплаты. Общая сумма перерасчитанных компенсаций составила около 150 тысяч рублей.