Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский педагог — среди лучших в России

Среди победителей — Панкратова Елена Тарасовна, преподаватель Детской центральной музыкальной школы!

Подведены итоги премии лучшим преподавателям детских школ искусств, училищ и вузов! В этом году заслуженную награду получат 150 педагогов со всей страны: 100 — из детских школ искусств, 25 — из училищ и 25 — из творческих вузов.

Это не просто победа — это признание многолетнего труда, таланта и преданности делу. За этим успехом — десятки выпускников, победы учеников, собственные методики и безграничная любовь к музыке.

С 1975 года Елена Тарасовна отдает свои знания и душу ученикам детской центральной музыкальной школы, имея за плечами звание заслуженного работника культуры РФ, сообщает пресс-служба минкульта СО.