В Кирове к началу следующего учебного года построят школу

Также уже разработан проект подъезда к учреждению с улицы Торфяной.

Школу на улице Торфяной в Кирове планируют построить к началу следующего учебного года. Ее возводят по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.

На объекте ежедневно трудятся около 60 человек. В блоке А, где будут учебные кабинеты, ведутся внутренние работы. Уже сделан монолитный каркас блока Б — части здания, где будут бассейн и спортзал. Снаружи специалисты готовятся к асфальтированию спортивных и игровых площадок. В ближайшее время начнут заниматься фасадом школы.

В ноябре планируют подать тепло в здание. Также в управлении капитального ремонта рассказали, что уже разработан проект подъезда к школе с улицы Торфяной.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.