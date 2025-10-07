В Кирове к началу следующего учебного года построят школу

Школу на улице Торфяной в Кирове планируют построить к началу следующего учебного года. Ее возводят по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
На объекте ежедневно трудятся около 60 человек. В блоке А, где будут учебные кабинеты, ведутся внутренние работы. Уже сделан монолитный каркас блока Б — части здания, где будут бассейн и спортзал. Снаружи специалисты готовятся к асфальтированию спортивных и игровых площадок. В ближайшее время начнут заниматься фасадом школы.
В ноябре планируют подать тепло в здание. Также в управлении капитального ремонта рассказали, что уже разработан проект подъезда к школе с улицы Торфяной.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.