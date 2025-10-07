В Кирове к началу следующего учебного года построят школу

На объекте ежедневно трудятся около 60 человек. В блоке А, где будут учебные кабинеты, ведутся внутренние работы. Уже сделан монолитный каркас блока Б — части здания, где будут бассейн и спортзал. Снаружи специалисты готовятся к асфальтированию спортивных и игровых площадок. В ближайшее время начнут заниматься фасадом школы.