Самарцам предлагают придумать название для новой автобусной остановки

В Самаре жителям предлагают придумать название для автобусной остановки, которая находится рядом с домами № 6 и № 7 на бульваре Ивана Финютина в микрорайоне Крутые Ключи. Варианты названий принимает городской департамент транспорта в сообщениях ВКонтакте до 15 октября.
«С 16 по 19 октября пройдет онлайн-голосование», — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.
В названии должно быть не более пяти слов. Важно, чтобы оно было как-то связано с расположенными неподалеку объектами, а также не повторяло уже имеющиеся названия остановок.