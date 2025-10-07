Ричмонд
Самарцам предлагают придумать название для новой автобусной остановки

В Самаре название для новой остановки на бульваре Ивана Финютина определят народным голосованием.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре жителям предлагают придумать название для автобусной остановки, которая находится рядом с домами № 6 и № 7 на бульваре Ивана Финютина в микрорайоне Крутые Ключи. Варианты названий принимает городской департамент транспорта в сообщениях ВКонтакте до 15 октября.

«С 16 по 19 октября пройдет онлайн-голосование», — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.

В названии должно быть не более пяти слов. Важно, чтобы оно было как-то связано с расположенными неподалеку объектами, а также не повторяло уже имеющиеся названия остановок.