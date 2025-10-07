Ричмонд
СМИ: ЕС хочет присоединиться к международной переходной администрации Газы

Европейский союз стремится получить роль во временной администрации президента США Дональда Трампа в секторе Газа, сообщила в понедельник еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Да, мы считаем, что Европа играет важную роль, и мы тоже должны участвовать в администрации», — ответила Каллас, когда ее спросили, хочет ли ЕС принять участие в «Совете мира» Трампа.

Как пишет израильское издание Times of Israel, Каллас напомнила, что Евросоюз является крупным донором помощи палестинцам и имеет связи как с Палестинской администрацией, так и с Израилем. «Я думаю, что Европа должна быть не только плательщиком, но и игроком», — сказала еврокомиссар в кулуарах заседания Совета сотрудничества ЕС и стран Персидского залива в Кувейте.

Мы работали над мирным планом… и мы работаем вместе с нашими арабскими партнерами. Они понимают, что наше присутствие там отвечает интересам всех, поэтому, надеюсь, израильтяне тоже согласятся с этим.

Кая Каллас
еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Euronews*, что Европа отсутствует в мирном процессе по Газе, потому что «капитулировала перед требованиями террористов, признав Государство Палестина» и стала «неуместной» в процессе урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС.

* Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайтам Euronews.

