СМИ: ЕС хочет присоединиться к международной переходной администрации Газы

Как пишет израильское издание Times of Israel, Каллас напомнила, что Евросоюз является крупным донором помощи палестинцам и имеет связи как с Палестинской администрацией, так и с Израилем. «Я думаю, что Европа должна быть не только плательщиком, но и игроком», — сказала еврокомиссар в кулуарах заседания Совета сотрудничества ЕС и стран Персидского залива в Кувейте.