Раздельный сбор мусора продолжают внедрять в Нижнем Новгороде

Таким образом, решение о внедрении системы остаётся за самими горожанами. Как отметил первый заместитель министра экологии региона Артём Бафанов, «каждый жёлтый контейнер — это шаг к чистому двору, городу и региону. Мы видим, что там, где жители проявляют инициативу, раздельный сбор действительно приносит результат. Всё начинается с простого решения — не быть равнодушным».