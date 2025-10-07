Раздельный сбор мусора продолжают внедрять в Нижнем Новгороде

Как сообщили в министерстве экологии Нижегородской области, эти устройства обслуживаются региональным оператором и регулярно вывозятся. Демонтаж производится только в случае их технической неисправности.
По словам Ксении Тюриной, заместителя директора по связям с общественностью компании «Нижэкология-НН», система функционирует в штатном режиме: «На контейнерных площадках остаются только исправные жёлтые контейнеры. Вывоз осуществляется регулярно, и программа раздельного сбора в городе сохраняется».
Внедрение раздельного накопления отходов возможно по инициативе самих жителей. Для этого необходимо провести общее собрание собственников жилья. Если более половины участников голосуют «за», управляющая компания обязана в течение 10 дней направить обращение региональному оператору с приложением протокола.
После этого оператор вносит соответствующие изменения в договор и организует установку контейнеров для раздельного сбора мусора.
Таким образом, решение о внедрении системы остаётся за самими горожанами. Как отметил первый заместитель министра экологии региона Артём Бафанов, «каждый жёлтый контейнер — это шаг к чистому двору, городу и региону. Мы видим, что там, где жители проявляют инициативу, раздельный сбор действительно приносит результат. Всё начинается с простого решения — не быть равнодушным».
