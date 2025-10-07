Стало известно, какие музеи Петергофа будут работать зимой

Однако, несмотря на установленную дату окончания, их функционирование зависит не столько от погодных условий, сколько от температуры грунта. Тем временем Государственный музей-заповедник «Петергоф» располагает целым комплексом из 33 музеев, многие из которых останутся доступными даже зимой. Директор Государственного музея-заповедника Роман Ковриков сообщил «Петербургскому дневнику», что летом 2025 года возобновилась реставрация дворца-музея «Монплезир», начатая несколько лет назад. Работы оказались сложнее ожидаемого, однако руководство надеется завершить их к 2026 году.