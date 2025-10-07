Ричмонд
Не стерпел расставания: 18-летний парень отправил интимное видео со своей бывшей ее подруге

Уфе 18-летнего парня будут судить за рассылку интимных фото бывшей девушки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершилось расследование уголовного дела против 18-летнего парня, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

По данным следствия, этой весной, 30 апреля, молодой человек, будучи пьяным и раздосадованным из-за разрыва отношений со своей знакомой, из чувства ревности отправил ее подруге видео интимного содержания с участием бывшей.

Парень признал вину. Возбужденное на него уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

