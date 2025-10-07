Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопад накроет восток Казахстана 8 октября

В Казахстане в предстоящую среду, 8 октября 2025 года, ожидается погода без осадков, а также заморозки. Дожди и снегопад прогнозируются лишь на востоке страны. Об этом говорится в прогнозе, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 88% 763 мм рт. ст. +19°
Источник: unsplash

Согласно данным синоптиков, заморозки ожидаются:

  • в Алматинской области и в области Жетысу — до −1−6°С,
  • на западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области — до −1−3°С.

Только на востоке Казахстана (область Абай и Восточно-Казахстанская область. — Прим. ред.) атмосферные фронтальные принесут осадки в виде дождя и снега. На остальной же территории Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков. На юго-западе, юге, юго-востоке страны ожидается усиление ветра с пыльной бурей, на западе, севере, востоке в ночные и утренние часы — туман.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Вместе с тем в ряде областей республики ожидается:

  • высокая пожарная опасность — в Мангистауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юге Костанайской областей, на востоке области Улытау,
  • чрезвычайная пожарная опасность — в Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау.