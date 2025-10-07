Снегопад накроет восток Казахстана 8 октября

В Казахстане в предстоящую среду, 8 октября 2025 года, ожидается погода без осадков, а также заморозки. Дожди и снегопад прогнозируются лишь на востоке страны. Об этом говорится в прогнозе, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП «Казгидромет».