Снегопад накроет восток Казахстана 8 октября

Согласно данным синоптиков, заморозки ожидаются:
- в Алматинской области и в области Жетысу — до −1−6°С,
- на западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области — до −1−3°С.
Только на востоке Казахстана (область Абай и Восточно-Казахстанская область. — Прим. ред.) атмосферные фронтальные принесут осадки в виде дождя и снега. На остальной же территории Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков. На юго-западе, юге, юго-востоке страны ожидается усиление ветра с пыльной бурей, на западе, севере, востоке в ночные и утренние часы — туман.
Вместе с тем в ряде областей республики ожидается:
- высокая пожарная опасность — в Мангистауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юге Костанайской областей, на востоке области Улытау,
- чрезвычайная пожарная опасность — в Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау.