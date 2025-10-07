Во всех поездах дальнего следования появились купе для пассажиров с детьми

ФПК напоминает, что пассажиры до 5 лет проезжают бесплатно, если не занимают отдельное место; для детей от 5 до 9 лет включительно (граждан РФ) билеты оформляются по детскому тарифу — 35% от стоимости взрослого; для детей от 10 до 18 лет (граждан РФ) предусмотрена круглогодичная скидка 50% на проезд в поездах дальнего следования.