Во всех поездах дальнего следования появились купе для пассажиров с детьми

РЖД начали продажу билетов в детские купе во всех поездах дальнего следования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Холдинг РЖД стал продавать билеты на ряд купе во всех поездах дальнего следования только пассажирам с детьми, сообщила компания.

«По России с детьми путешествовать лучше поездом. В купейных вагонах всех поездов ФПК теперь есть места, приобрести билеты на которые могут только пассажиры с детьми. Таких купе в поезде может быть одно или два», — говорится в сообщении РЖД.

При покупке билета они отмечаются специальными пиктограммами. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) в свою очередь уточнила, что это касается пассажиров с детьми до 18 лет.

Ранее холдинг РЖД запустил подобный сервис для многодетных семей в поездах южных направлений.

«Напоминаем, что при оформлении билетов по льготным тарифам и посадке в поезд необходимо подтвердить наличие у несовершеннолетнего пассажира гражданства РФ. Это можно сделать, предъявив свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим наличие гражданства, или паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет)», — пишут РЖД и напоминают о различных скидках на детские билеты в поездах.

ФПК напоминает, что пассажиры до 5 лет проезжают бесплатно, если не занимают отдельное место; для детей от 5 до 9 лет включительно (граждан РФ) билеты оформляются по детскому тарифу — 35% от стоимости взрослого; для детей от 10 до 18 лет (граждан РФ) предусмотрена круглогодичная скидка 50% на проезд в поездах дальнего следования.