С «лишним» топливом попался теплоход из Турции в Ростове

В Ростове-на-Дону задержали турецкое судно с незадекларированным топливом.

Источник: Комсомольская правда

Теплоход, прибывший в ростовский морской порт из турецкого Мерсина, был задержан за перевозку незадекларированного топлива. Совместная проверка таможенного поста «Речной порт Ростов-на-Дону» и морского отдела Ростовской таможни выявила расхождение в количестве горючего на борту судна.

При проведении таможенного контроля специалисты обнаружили, что в топливных емкостях судна находилось на 2,5 тонны больше горючего, чем было заявлено в декларации. Как пояснил начальник таможенного поста Владимир Ничипурович, в отношении перевозчика и капитана судна возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о недекларировании товаров.

