С «лишним» топливом попался теплоход из Турции в Ростове

При проведении таможенного контроля специалисты обнаружили, что в топливных емкостях судна находилось на 2,5 тонны больше горючего, чем было заявлено в декларации. Как пояснил начальник таможенного поста Владимир Ничипурович, в отношении перевозчика и капитана судна возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о недекларировании товаров.