В Уфе высадили Студенческую аллею

Студенческую аллею высадили в ходе акции «Сохраним лес» в Уфе. Мероприятие организовали в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве лесного хозяйства Республики Башкортостан.
Акцию провели на территории Уфимского лесотехнического техникума. В ней приняли участие учащиеся-лесоводы, члены правительства региона и представители федеральных органов власти. Также в числе участников были министр лесного хозяйства региона Марат Шарафутдинов, заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская и другие. Они высадили 25 елей, которые образовали молодую аллею.
«Мероприятие подтверждает необходимость объединения усилий государственных органов, образовательных учреждений и местных сообществ для обеспечения устойчивого управления лесами, а также формирования кадрового резерва лесной отрасли», — сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.