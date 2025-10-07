Ричмонд
В Росатоме назвали Нобелевку за квантовую механику признанием новых технологий

Директор по квантовым технологиям госкорпорации Екатерина Солнцева отметила, что мир переходит от квантовой теории к квантовой практике.

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Присуждение Нобелевской премии 2025 года за открытия в квантовой механике — это и продолжение традиции, и подтверждение судьбоносного характера квантовых технологий. Такое мнение высказала ТАСС директор по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.

«Присуждение Нобелевской премии 2025 года за открытия в квантовой механике — это и продолжение традиции, которой более 100 лет, и яркое подтверждение судьбоносного характера квантовых технологий для всего человечества сегодня. Напомню, первым лауреатом Нобелевской премии за достижения в квантовой физике стал Макс Планк в 1918 году. Так было отмечено его открытие квантов энергии. С тех пор целый ряд выдающихся ученых был удостоен Нобелевской премии за вклад в развитие квантовой науки», — отметила Солнцева. Сегодня, добавила она, мир переходит от квантовой теории к квантовой практике и квантовые технологии — главный ожидаемый прорыв и, одновременно, один из важнейших вызовов XXI века. «Мы стоим на пороге нового технологического витка, который кардинально изменит все сферы человеческой деятельности, и Нобелевская премия по физике этого года открывает новые возможности для развития квантовых технологий», — уверена директор по квантовым технологиям Росатома.

В Стокгольме7 октября объявили, что Нобелевскую премию по физике получат Джон Кларк, Мишель Деворе, Джон Мартинис за достижения в квантовой механике. Она присуждена «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».

