Глава Минтруда Котяков призвал не ждать введения четырехдневки по всей России

В России уже не первый год обсуждают переход на четырехдневную рабочую неделю. Так, в январе 2025-го глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости высказал мнение, что Россия со временем может прийти к четерехдневке. При этом депутат уточнил, что для всех профессий сделать это будет невозможно. Например, по его словам, врачи не смогут оперировать из дома или сократить количество приемов.