Четыре региона могут остаться без тепла зимой в Казахстане

В ряде регионов страны четыре энергоблока, 32 котла и 19 турбин находятся в ремонте и не готовы к отопительному сезону. Мы не имеем права ждать очередных аварий. Нам нужны не обещания, а конкретные проекты модернизации и строгий контроль их исполнения. Это вопрос качества жизни людей и доверия к власти.