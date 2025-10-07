Четыре региона могут остаться без тепла зимой в Казахстане

В ряде регионов страны четыре энергоблока, 32 котла и 19 турбин находятся в ремонте и не готовы к отопительному сезону. Мы не имеем права ждать очередных аварий. Нам нужны не обещания, а конкретные проекты модернизации и строгий контроль их исполнения. Это вопрос качества жизни людей и доверия к власти.
Секретарь партии AMANAT Ержан Жылкыбаев отметил, что помимо текущего ремонта нужно заложить основу для долгосрочного обновления отрасли. Аварии в Экибастузе, Риддере и Степногорске показали, что «простое латание дыр проблему не решает».
Где есть проблемы
В Казахстане 76% ТЭЦ Казахстана работают свыше 50 лет, а износ тепловых сетей превышает 52%. В Аркалыке износ сетей достиг 70%. Местные власти требуют 750 млн тенге на ремонт, но пока деньги не дошли до региона. Подрядчик уже взялся за часть работ своими силами. Министерство гарантирует, что финансирование придет к середине октября.
Также в Степногорске идет ремонт ТЭЦ. Депутаты на заседании обратили внимание, что возраст оборудования и изношенные сети остаются главной угрозой.
Особую озабоченность вызывает топливная часть. Потребность в угле на сезон оценивается в 7,4 млн тонн (пока накоплено только 5 млн тонн). Но рост цен вызывает беспокойство: в отдаленных регионах тонна некачественного угля стоит 30−35 тыс. тенге, а его качество вызывает вопросы. Сейчас рассматриваются законопроекты о регулировании цен на уголь.
Как правительство решает проблему с отоплением
Замглавы Минэнерго Сунгат Есимханов утверждает, что подготовка к отопительному сезону идет в штатном режиме. На сегодня 323 км тепловых сетей подлежит капитальному ремонту, и 95% работ уже завершили.
Большинство северных регионов полностью готовы к отопительному сезону, а отдельные проблемные участки в Уральске, Аягозе и Сатпаеве будут закрыты в ближайшее время.
В северных и восточных регионах, в зависимости от температурного режима, отопительный сезон уже начался.
В свою очередь, вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов сообщил, что в рамках национального проекта планируют вложить до 13 трлн тенге в модернизацию коммунальных сетей. Это снизит уровень износа до 40%. Также будет проведен ремонт тысяч километров водо- и теплосетей и построены очистные сооружения.