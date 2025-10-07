В аэропорту Сочи отменили восемь рейсов и задержали двадцать

На 15:00 7 октября задержаны 20 рейсов с временем ожидания более двух часов. Отменены рейсы в Псков и три рейса в московский аэропорт Шереметьево. Авиакомпания «Аэрофлот» объединила отмененные рейсы с другими рейсами по тем же направлениям. Из 12 самолетов, ранее ушедших на запасные аэродромы, восемь уже вернулись в Сочи, где пройдут обслуживание перед отправкой в города назначения.