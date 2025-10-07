В Пулково запустили онлайн-сервис для проверки штрафов за парковку

Как сообщили 7 октября в пресс-службе Пулково, чтобы проверить, есть ли у водителя неоплаченные штрафы за нарушение правил парковки, нужно ввести номер автомобиля в форму на сайте. Если за этой машиной числятся нарушения, то система отобразит их все и укажет общую сумму штрафа к оплате.