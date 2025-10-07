В Пулково запустили онлайн-сервис для проверки штрафов за парковку

Как сообщили 7 октября в пресс-службе Пулково, чтобы проверить, есть ли у водителя неоплаченные штрафы за нарушение правил парковки, нужно ввести номер автомобиля в форму на сайте. Если за этой машиной числятся нарушения, то система отобразит их все и укажет общую сумму штрафа к оплате.
При наличии штрафа система предложит оплатить его онлайн. Можно выбрать часть нарушений, однако ограничения на въезд снимут только после оплаты всех, включая задолженность по арендной плате. После успешного погашения штрафов ограничения автоматически снимутся в течение часа.
При необходимости можно получить копию электронного чека на почту. Для этого нужно указать электронный адрес в поле под списком типов оплаты до перехода к оплате.