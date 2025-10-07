В Окуловском округе Новгородской области завершают строительство фермы

Строительство фермы на 200 голов крупного рогатого скота завершается в Окуловском округе Новгородской области. Ее возводят благодаря грантовой поддержке, выделенной по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
В начале этого года сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «АГРОРУСЬ», председателем которого с января является Хасан Дадаев, стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки. Был представлен бизнес-проект, цель которого — создание молочнотоварной фермы на 200 голов крупного рогатого скота.
«Мы начали строительство в мае, подготовили площадку, определили подрядную организацию. Несмотря на сложные погодные условия, активно продолжали работу летом и сейчас уже подходим к завершающему этапу. До конца октября планируем завершить строительство и поставить скот в новый молочный блок», — рассказал Хасан Дадаев.
Новая ферма не только обеспечит жителей свежей и качественной молочной продукцией, но и внесет вклад в экономическую стабильность округа и региона, создавая новые рабочие места, что соответствует целям национального проекта. Будет организовано не менее восьми рабочих мест.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.