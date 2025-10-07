В Омске распространяют фейковый указ губернатора о лимитах на гречку

В социальных сетях и мессенджерах среди омичей активно распространяется поддельный документ, якобы подписанный губернатором Омской области Виталием Хоценко. В фальшивке говорится о создании резерва гречневой крупы для малоимущих и введении ограничений продажи до 3 кг в одни руки.
Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева официально опровергла эту информацию: «Этот документ — фейк. Подобного указа в Омской области не принимали».
Напомним, что аналогичные фейки о дефиците продуктов периодически появляются в разных регионах страны, провоцируя необоснованные покупки и ажиотажный спрос.
Специалисты рекомендуют омичам проверять информацию только через официальные источники — пресс-службу правительства области и аккаунты губернатора в соцсетях, а не доверять сомнительным сообщениям из мессенджеров.
Ранее в Омской области было зафиксировано распространение ложных сведений о том, что пожилых граждан могут принудить к подписанию добровольного отказа от дополнительных выплат к пенсии.