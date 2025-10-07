Ричмонд
В Омске распространяют фейковый указ губернатора о лимитах на гречку

В пресс-службе губернатора официально опровергли эту информацию.

Источник: Reuters

В социальных сетях и мессенджерах среди омичей активно распространяется поддельный документ, якобы подписанный губернатором Омской области Виталием Хоценко. В фальшивке говорится о создании резерва гречневой крупы для малоимущих и введении ограничений продажи до 3 кг в одни руки.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева официально опровергла эту информацию: «Этот документ — фейк. Подобного указа в Омской области не принимали».

Напомним, что аналогичные фейки о дефиците продуктов периодически появляются в разных регионах страны, провоцируя необоснованные покупки и ажиотажный спрос.

Специалисты рекомендуют омичам проверять информацию только через официальные источники — пресс-службу правительства области и аккаунты губернатора в соцсетях, а не доверять сомнительным сообщениям из мессенджеров.

Ранее в Омской области было зафиксировано распространение ложных сведений о том, что пожилых граждан могут принудить к подписанию добровольного отказа от дополнительных выплат к пенсии.