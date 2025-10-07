Ричмонд
Латвия закроет въезд автобусам из Беларуси по нерегулярным маршрутам с 1 ноября

Власти Латвии запретили въезд туравтобусов из Беларуси с 1 ноября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Латвия закрывает въезд нерегулярных автобусов из Беларуси и России с 1 ноября, пишет БелТА.

По данным латвийских СМИ, власти страны приняли решение о запрете нерегулярных автобусных рейсов в Беларусь и Россию с 1 ноября 2025-го по октябрь 2026-го. Таким образом под запрет попадут групповые поездки экскурсионных автобусов и групп на спортмероприятия.

По словам министра транспорта Латвии Атиса Швинка, на данный момент наблюдается увеличение потока нерегулярных организованных автобусных рейсов из Беларуси и России в республику. Как он заметил, заторы на приграничных дорогах и ситуация, в целом, создают дополнительные риски для безопасности.

— Необходимо установить ограничения на международные нерегулярные пассажирские перевозки при пересечении границ этих стран, — утверждает латвийский чиновник.

Отмечается, что Госпогранохрана Латвии не будет пропускать через границу туравтобусы в погранпункте «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина») и КПП на границе с Россией. Запрет коснется всех перевозчиков независимо от страны регистрации юрлица или транспорта.

В итоге пересечь границу Беларуси с Латвией, например, можно будет только на регулярных автобусных рейсах.

Еще в конце сентября говорили о том, что власти Латвии хотят запретить автобусные рейсы в Беларусь. А еще соседняя с Беларусью Латвия хочет ввести платную очередь на границе с 15 октября.

Тем временем Минэнерго заявило, что белорусы смогут выбирать поставщиков электроэнергии с более выгодной ценой. Также глава Минэнерго заявил, что Беларусь и Россия еще не завершили переговоры о поставках газа: «Ведутся переговоры».