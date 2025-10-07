Латвия закроет въезд автобусам из Беларуси по нерегулярным маршрутам с 1 ноября

Латвия закрывает въезд нерегулярных автобусов из Беларуси и России с 1 ноября, пишет БелТА.
По данным латвийских СМИ, власти страны приняли решение о запрете нерегулярных автобусных рейсов в Беларусь и Россию с 1 ноября 2025-го по октябрь 2026-го. Таким образом под запрет попадут групповые поездки экскурсионных автобусов и групп на спортмероприятия.
По словам министра транспорта Латвии Атиса Швинка, на данный момент наблюдается увеличение потока нерегулярных организованных автобусных рейсов из Беларуси и России в республику. Как он заметил, заторы на приграничных дорогах и ситуация, в целом, создают дополнительные риски для безопасности.
— Необходимо установить ограничения на международные нерегулярные пассажирские перевозки при пересечении границ этих стран, — утверждает латвийский чиновник.
Отмечается, что Госпогранохрана Латвии не будет пропускать через границу туравтобусы в погранпункте «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина») и КПП на границе с Россией. Запрет коснется всех перевозчиков независимо от страны регистрации юрлица или транспорта.
В итоге пересечь границу Беларуси с Латвией, например, можно будет только на регулярных автобусных рейсах.
Еще в конце сентября говорили о том, что власти Латвии хотят запретить автобусные рейсы в Беларусь. А еще соседняя с Беларусью Латвия хочет ввести платную очередь на границе с 15 октября.
