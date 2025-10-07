Латвия закроет въезд автобусам из Беларуси по нерегулярным маршрутам с 1 ноября

Отмечается, что Госпогранохрана Латвии не будет пропускать через границу туравтобусы в погранпункте «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина») и КПП на границе с Россией. Запрет коснется всех перевозчиков независимо от страны регистрации юрлица или транспорта.