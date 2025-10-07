«Мецлер что-то знает?»: в Омской области внезапно опубликовали памятку защиты от дронов

Небольшой переполох среди омичей вызвала публикация памятки защиты от дронов. Подробная информация «о том, как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами» появилась сегодня, 7 октября, на официальной странице администрации Калачинского района.
Сегодня, 7 октября, на официальной странице администрации Калачинского района, появилось резонансное сообщение — «Памятка о том, как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами». В тексте перечисляются основные правила и действия для граждан, который попали под атаку беспилотных аппаратов. Информацию тут же растиражировали омские СМИ и телеграм-каналы.
Интересно, что паблик Калачинского района оказался единственным официальным источником информации, который опубликовал данную памятку. Остальные муниципальные районы не решились учить своих жителей спасаться от вражеских дронов. Это сподвигло одного из омичей задаться вопросом на странице паблика администрации, что может быть глава Калачинского района Фридрих Мецлер что-то знает. Но ответа омич не получил.