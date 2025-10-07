«Мецлер что-то знает?»: в Омской области внезапно опубликовали памятку защиты от дронов

Сегодня, 7 октября, на официальной странице администрации Калачинского района, появилось резонансное сообщение — «Памятка о том, как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами». В тексте перечисляются основные правила и действия для граждан, который попали под атаку беспилотных аппаратов. Информацию тут же растиражировали омские СМИ и телеграм-каналы.