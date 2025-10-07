Завершается прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие»

Участвовать в конкурсе могут граждане России старше 14 лет, а также организации и проекты, чья деятельность сочетает молодежную политику с полезным и познавательным туризмом по стране. Цель премии — найти и отметить лучшие практики, которые раскрывают потенциал внутреннего туризма и воспитывают ценностное отношение к Родине.
Для подачи заявки необходимо до 12 октября зарегистрироваться на официальном сайте большечемпремия.рф, авторизоваться и заполнить конкурсную форму. На этом же ресурсе можно порекомендовать достойных участников с помощью кнопки «Предложить участника».
Номинации премии охватывают все многообразие туристической деятельности:
«Больше, чем тур» — для проектов, объединяющих путешествия с образованием.
«Больше, чем экскурсия» — для патриотических экскурсий.
«Больше, чем поход» — для походов, открывающих природное наследие.
«Больше, чем предприятие» — для инициатив в сфере профориентации.
«Больше, чем точка притяжения» — для событий и мест гостеприимства.
«Больше, чем медиа» — для контента, популяризирующего внутренний туризм.
«Больше, чем регион» — для органов власти.
Отдельная номинация «Больше, чем путешественник», где победителей определит народное голосование, продлится до 31 октября.
Отбор пройдет в несколько этапов: заочная оценка, образовательная программа с наставниками и финальная защита проектов в Москве. Церемония награждения запланирована на декабрь. Победителей ждут поездки по России, медиаподдержка, ценные подарки от партнеров и доступ к экспертному сообществу. Кроме того, участники смогут побороться за гранты на сумму до 1 миллиона рублей от Росмолодёжь.
Программа «Больше, чем путешествие» входит в экосистему Росмолодёжи и реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Благодаря ей почти 300 000 молодых людей смогли отправиться в познавательные поездки по стране.