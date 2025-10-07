Ричмонд
Завершается прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие»

У россиян осталось ровно шесть дней, чтобы подать заявку на соискание Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Прием работ по семи основным номинациям завершится 12 октября. Организатором выступает программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

Источник: Премия "Больше чем путешествие"

Участвовать в конкурсе могут граждане России старше 14 лет, а также организации и проекты, чья деятельность сочетает молодежную политику с полезным и познавательным туризмом по стране. Цель премии — найти и отметить лучшие практики, которые раскрывают потенциал внутреннего туризма и воспитывают ценностное отношение к Родине.

Для подачи заявки необходимо до 12 октября зарегистрироваться на официальном сайте большечемпремия.рф, авторизоваться и заполнить конкурсную форму. На этом же ресурсе можно порекомендовать достойных участников с помощью кнопки «Предложить участника».

Номинации премии охватывают все многообразие туристической деятельности:

«Больше, чем тур» — для проектов, объединяющих путешествия с образованием.
«Больше, чем экскурсия» — для патриотических экскурсий.
«Больше, чем поход» — для походов, открывающих природное наследие.
«Больше, чем предприятие» — для инициатив в сфере профориентации.
«Больше, чем точка притяжения» — для событий и мест гостеприимства.
«Больше, чем медиа» — для контента, популяризирующего внутренний туризм.
«Больше, чем регион» — для органов власти.

Отдельная номинация «Больше, чем путешественник», где победителей определит народное голосование, продлится до 31 октября.

Отбор пройдет в несколько этапов: заочная оценка, образовательная программа с наставниками и финальная защита проектов в Москве. Церемония награждения запланирована на декабрь. Победителей ждут поездки по России, медиаподдержка, ценные подарки от партнеров и доступ к экспертному сообществу. Кроме того, участники смогут побороться за гранты на сумму до 1 миллиона рублей от Росмолодёжь.

Программа «Больше, чем путешествие» входит в экосистему Росмолодёжи и реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Благодаря ей почти 300 000 молодых людей смогли отправиться в познавательные поездки по стране.