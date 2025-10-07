В Прикамье запустили приложение для вызова экстренных служб

Приложение для вызова экстренных служб запустили в Пермском крае, сообщает региональный Минтербез.
Мобильное приложение «Система 112» начала работать на территории Прикамья с 1 октября 2025 года. В первую очередь оно будет полезно людям с нарушениями слуха и речи, так как позволяет вызвать службы одним касанием, а геолокация и данные пострадавшего погрузятся автоматически.
«Главные функции приложения — возможность вызова экстренных служб одним касанием. Приложение ориентировано на пользователей с нарушениями слуха и речи», — рассказали в министерстве.
Также в приложение доступен чат с диспетчером, в котором можно отправить описание, фото и виде с место происшествия. Для удобства в нём сформированы автоматические сообщения.
«Система 112» создано российской компанией «Интеллектуальный код». Приложение доступно для скачивания на всех платформах.
