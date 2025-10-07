В Прикамье запустили приложение для вызова экстренных служб

Мобильное приложение «Система 112» начала работать на территории Прикамья с 1 октября 2025 года. В первую очередь оно будет полезно людям с нарушениями слуха и речи, так как позволяет вызвать службы одним касанием, а геолокация и данные пострадавшего погрузятся автоматически.