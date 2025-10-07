Ричмонд
В Новочеркасске прокуратура добилась перерасчета зарплат учителям

В Новочеркасске прокуратура восстановила права педагогов, выплатив им 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Новочеркасска в ходе проверки соблюдения трудового законодательства в образовательных учреждениях выявила систематические нарушения в девяти городских школах. Как установили надзорные органы, администрация школ незаконно занижала размер заработной платы педагогическим работникам.

По результатам проверки прокуратура внесла представления в отдел образования городской администрации и директорам образовательных учреждений. Благодаря вмешательству надзорного ведомства 19 педагогам произвели перерасчет заработной платы. Общая сумма выплат превысила 300 тысяч рублей.

Должностные лица, ответственные за нарушения трудового законодательства, были привлечены к административной ответственности.

