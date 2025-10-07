Ричмонд
В Нягани свыше 600 человек обучились в школе сахарного диабета

На занятиях пациентам рассказывают о правильном питании, измерении уровня сахара, помощи при осложнениях.

Более 600 человек посетили занятия школы сахарного диабета в этом году в Няганской городской поликлинике. Школы работают при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

На индивидуальных и групповых встречах с эндокринологами пациенты учатся самоконтролю. Также их обучают правильному питанию, измерению уровня сахара в крови, алгоритмам приема лекарственных препаратов и оказанию помощи при осложнениях.

«У большинства пациентов причиной повышенной глюкозы в крови являются устранимые факторы — лишний вес, малоподвижный образ жизни, неправильное питание. В этом году мы обучили уже 600 человек, и до конца года планируем еще около 300», — рассказала врач-эндокринолог Маргарита Мусихина.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.