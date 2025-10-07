Открытия нобелевских лауреатов по физике помогли в диагностике болезней сердца

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Работы нобелевских лауреатов в области физики за 2025 год Джона Кларка, Мишеля Деворе и Джона Мартиниса легли в основу сверхчувствительных датчиков, используемых в магнитокардиографии, сказал ТАСС старший научный сотрудник лаборатории физики наноструктур НИИЯФ им. Д. В. Скобельцына МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Кленов.
Согласно решению Нобелевского комитета, объявленному во вторник, ученых из Великобритании, Франции и США наградят «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи», говорится в мотивировочной части решения комитета.
«Обсуждаемое фундаментальное открытие легло в основу целого направления современных технологий. На основе этих принципов работают СКВИДы (сверхпроводящие квантовые интерферометры), способные измерять ничтожно слабые магнитные поля, что применяется в медицине (магнитокардиография) и геологоразведке. Также создаются детекторы, способные зафиксировать мельчайшие порции (кванты) электромагнитного излучения в разных диапазонах частот», — отметил Кленов в разговоре с ТАСС.
Ученый также указал на вклад лауреатов Нобелевской премии в развитие квантовых компьютеров.
«Сверхпроводящие цепи, подобные использованным в экспериментах этих ученых, сегодня служат основными “строительными блоками” (кубитами) для квантовых процессоров компаний Google и IBM. Первый квантовый процессор на основе сверхпроводниковых кубитов запустили недавно и в России», — заключил исследователь.