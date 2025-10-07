Ричмонд
Уфимская улица Производственная будет частично перекрыта почти два месяца

В Уфе до 25 ноября перекрыли улицу Производственную.

Источник: администрация Челябинска

В Уфе на улице Производственной в Уфе до 25 ноября ввели ограничения движения транспорта. Меры связаны с проведением дорожных работ на участке от остановки «Производственная» до дома № 7.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в период подготовительных работ будет перекрыта половина проезжей части. На этапе укладки асфальта участок дороги закроют полностью.

Власти Уфы рекомендуют водителям заранее планировать маршруты движения и выбирать альтернативные пути объезда.

