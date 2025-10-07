В Химках прошел творческий фестиваль к 165-летию А. П. Чехова

Участники осваивали техники развития речи, телесной выразительности и творческого воображения, пробовали силы в сценической импровизации. Также прошла лекция «Врут все: воспоминания об А. П. Чехове и метаморфозы современности». Во время кинопоказа зрители увидели документальную ленту «А. П. Чехов. Писатель на все времена», раскрывающую многогранность личности классика. Кульминацией события стал спектакль «Метаморфозы. Святая простота», поставленный лично Никитой Михалковым. Эта необычная театральная работа, охарактеризованная как «спектакль-конструктор», представила зрителям литературно-сценический коллаж, составленный из чеховских рассказов.