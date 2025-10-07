В Химках прошел творческий фестиваль к 165-летию А. П. Чехова

Творческий фестиваль «Русские классики. К 165-летию А. П. Чехова. Метаморфозы — 2025» прошел 1 октября в Химках. Он инициирован Академией кинематографического и театрального искусства под руководством Никиты Михалкова и проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Мероприятие состоялось на сцене театра «Наш дом», где для зрителей подготовили программу, включающую театральные постановки, образовательные мастер-классы и выставочные экспозиции. Фестиваль открыли с практического занятия по актерскому ремеслу, которое провел театральный режиссер Михаил Милькис.
«Вот уже восьмой сезон мы ставим “Метаморфозы” именно по произведениям Чехова и еще одного русского писателя — Бунина. На основании их творчества мы даем свою интерпретацию русской классики», — рассказал организатор фестиваля Виталий Слепокуров.
Участники осваивали техники развития речи, телесной выразительности и творческого воображения, пробовали силы в сценической импровизации. Также прошла лекция «Врут все: воспоминания об А. П. Чехове и метаморфозы современности». Во время кинопоказа зрители увидели документальную ленту «А. П. Чехов. Писатель на все времена», раскрывающую многогранность личности классика. Кульминацией события стал спектакль «Метаморфозы. Святая простота», поставленный лично Никитой Михалковым. Эта необычная театральная работа, охарактеризованная как «спектакль-конструктор», представила зрителям литературно-сценический коллаж, составленный из чеховских рассказов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.