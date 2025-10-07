Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 8 октября 2025

Отключение света в Иркутске 8 октября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», перебои с электроэнергией возникнут из-за плановых работ, проводимых на сетях. Это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций.
Отключение света в Иркутске 8 октября 2025.
Без света останутся жители многих домов, в том числе по улице Олега Кошевого, Еловой, Партизанской, Пискунова, Цимлянской, Лыткина, Байкальской, Ширямова, Советской, Урицкого и других. Кому-то повезет чуть больше — работы будут проводиться ночью. Однако некоторым гостям и жителям города придется провести без электричества почти весь день.
Более подробную информацию о том, где пройдет отключение света в Иркутске 8 октября 2025, можно узнать в фотокарточках ниже.
