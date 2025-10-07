Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 8 октября 2025

Без света останутся жители многих домов, в том числе по улице Олега Кошевого, Еловой, Партизанской, Пискунова, Цимлянской, Лыткина, Байкальской, Ширямова, Советской, Урицкого и других. Кому-то повезет чуть больше — работы будут проводиться ночью. Однако некоторым гостям и жителям города придется провести без электричества почти весь день.