Начинаем с понедельника. Новые тарифы на платную парковку могут заработать с 13 октября

Ранее сообщалось, что новые правила оплаты парковки в Петербурге заработают в октябре 2025 года. В соответствии с ними тариф будет зависеть от спроса на парковку на конкретной улице.
Вся зона платной парковки будет разделена на четыре категории, для каждой из которых будет установлен свой тариф. Предполагается, что самый низкий в «КЗ 1» составит 100 рублей в час. Самый высокий в КЗ 4 — 360 рублей в час. В качестве промежуточных для «КЗ 2» и «КЗ 3» рассматривались соответственно 200 рублей и 280 рублей в час.
«Фонтанка» посчитала, что дифференцированные тарифы могут принести бюджету дополнительные 30 млрд рублей в год.