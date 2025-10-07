Начинаем с понедельника. Новые тарифы на платную парковку могут заработать с 13 октября

Вся зона платной парковки будет разделена на четыре категории, для каждой из которых будет установлен свой тариф. Предполагается, что самый низкий в «КЗ 1» составит 100 рублей в час. Самый высокий в КЗ 4 — 360 рублей в час. В качестве промежуточных для «КЗ 2» и «КЗ 3» рассматривались соответственно 200 рублей и 280 рублей в час.