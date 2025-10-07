Поздравили: в День беременных омский минздрав пугал омичек вредом от курения

7 октября отмечается День беременных женщин. К этому празднику минздрав Омской области опубликовал в своем телеграм-канале мнение психиатра-нарколога о вреде курения для беременных женщин.
«Употребление никотинсодержащей продукции наносит вред не только здоровью будущих мам, но и их детям! Формирование запаса яйцеклеток у девочки происходит еще во время внутриутробного развития и не восстанавливается на протяжении жизни. Поэтому курение наносит вред не только репродуктивной системе самой женщины, но и ее будущей дочери, если мать употребляла никотин во время беременности. Также никотин негативно влияет на репродуктивную систему обоих родителей, снижая качество половых клеток и увеличивая риск осложнений при зачатии и беременности», — цитирует ведомство психиатра-нарколога Екатерину Стельмах.
И только в конце поста министерство оповещает читателей, что 7 октября ежегодно отмечается День беременных женщин — дата, которая напоминает о важности заботы о здоровье будущих мам и особого времени, когда закладывается основа будущего поколения.