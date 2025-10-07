Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поздравили: в День беременных омский минздрав пугал омичек вредом от курения

Оригинально решили отметить всемирный День беременных женщин чиновники омской медицины, опубликовав в соцсетях пост о пагубной привычке.

Источник: Комсомольская правда

7 октября отмечается День беременных женщин. К этому празднику минздрав Омской области опубликовал в своем телеграм-канале мнение психиатра-нарколога о вреде курения для беременных женщин.

«Употребление никотинсодержащей продукции наносит вред не только здоровью будущих мам, но и их детям! Формирование запаса яйцеклеток у девочки происходит еще во время внутриутробного развития и не восстанавливается на протяжении жизни. Поэтому курение наносит вред не только репродуктивной системе самой женщины, но и ее будущей дочери, если мать употребляла никотин во время беременности. Также никотин негативно влияет на репродуктивную систему обоих родителей, снижая качество половых клеток и увеличивая риск осложнений при зачатии и беременности», — цитирует ведомство психиатра-нарколога Екатерину Стельмах.

И только в конце поста министерство оповещает читателей, что 7 октября ежегодно отмечается День беременных женщин — дата, которая напоминает о важности заботы о здоровье будущих мам и особого времени, когда закладывается основа будущего поколения.