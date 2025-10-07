Минобороны объявило о мобилизационных мероприятиях по всей Беларуси

В Министерстве обороны сказали о мобилизационных мероприятиях, которые будут проходить по всей стране.
В ведомстве сказали, что занятия по мобилизационной готовности запланированы на период с 7 по 10 октября. Руководить мобилизационными мероприятиями будут главы облисполкомов.
— Во всех районах страны пройдут теоретические и практические мероприятия, — прокомментировали в Минобороны.
Отмечается, что мобилизационные мероприятия будут связаны с подготовкой должностных лиц исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных для решения вопросов формирования территориальных войск и отрядов народного ополчения. Подобные занятия проводятся ежегодно.
Тем временем Лукашенко и Путин по телефону поговорили о скорой встрече в Душанбе.