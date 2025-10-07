Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны объявило о мобилизационных мероприятиях по всей Беларуси

В Беларуси мобилизационные мероприятия пройдут во всех районах страны.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны сказали о мобилизационных мероприятиях, которые будут проходить по всей стране.

В ведомстве сказали, что занятия по мобилизационной готовности запланированы на период с 7 по 10 октября. Руководить мобилизационными мероприятиями будут главы облисполкомов.

— Во всех районах страны пройдут теоретические и практические мероприятия, — прокомментировали в Минобороны.

Отмечается, что мобилизационные мероприятия будут связаны с подготовкой должностных лиц исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных для решения вопросов формирования территориальных войск и отрядов народного ополчения. Подобные занятия проводятся ежегодно.

Еще мы писали, что пенсионеры с оружием задержаны на Могилевщине: «Шесть пистолетов, револьвер, пулемет, граната и 800 боеприпасов».

Тем временем Лукашенко и Путин по телефону поговорили о скорой встрече в Душанбе.